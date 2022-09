Argentina, i convocati di Scaloni: della Juve Paredes e Di Maria

BUENOS AIRES (Argentina) - Il Ct dell'Argentina Lionel Scaloni ha ufficializzato la lista dei 32 convocati in vista dei test di settembre per la preparazione ai Mondiali del Qatar. Presente Lionel Messi e 9 i giocatori dalla Serie A nelle convocazioni della Selecciòn per i match contro Honduras (23 settembre a Miami) e Jamaica, tra questi anche i due giocatori della Juventus: Angel Di Maria e Leandro Paredes.