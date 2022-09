Psg-Juve, Chiellini: "Mi sarebbe piaciuto giocarla"

LOS ANGELES (Stati Uniti) - La Juventus è uscita sconfitta per 2-1 nella prima in Champions League a casa del Paris Saint-Germain, un match che Giorgio Chiellini avrebbe voluto giocare. Il difensore di LAFC ha parlato a Sky Sport della sfida tra la sua ex squadra ed i parigini: "Mi sarebbe piaciuto giocare questa partita, il Parco dei Principi fa parte dei grandi stadi che mi sono mancati durante la mia carriera". Sul match: "La partita penso fosse stata preparata differentemente, ma quando ti scontri con queste realtà non riesci a fare quello che hai provato. Nel 2° tempo il ritmo è calato e la Juventus ha avuto l'occasione per pareggiare, anche se non l'avrebbe meritato. Sicuramente bisogna ripartire dalla ripresa, la Vecchia Signora è ancora un cantiere aperto".