Questione Nazionale: servirebbero nuovi Toni, Schillaci, Inzaghi...

TORINO - L'Italia torna in campo, a San Siro contro l'Inghilterra e poi a Budapest contro l'Ungheria. E' la Nations League. Ma interessa ancora la maglia azzurra? Ne parliamo con Stefano Salandin dalla redazione di Tuttosport: «La questione è dibattuta. Dovrebbe interessare prima di tutto i giocatori. E anche i tifosi, ovvio. San Siro comunque ha dato in prevendita una buona risposta, sperando che non fischi… Inutile nasconderselo, non andare ai Mondiale è una bella botta per tutti, anche per gli appassionati. E questa Nations League va presa sul serio perché retrocedere in Serie B sarebbe devastante, dopo il doppio flop mondiale Russia-Qatar. Occhio quindi a non prendere seriamente questi match, ne va del nostro prestigio».