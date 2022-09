Mondiali? Prima i Dubai Globe Soccer Awards

La Dubai International Sports Conference e i Globe Soccer Awards anticipano quest'anno i Mondiali FIFA 2022 in Qatar. La festa del calcio negli Emirati è attesa il prossimo 17 Novembre Il 17 novembre conosceremo i vincitori degli Awards 2022 ma il percorso delle designazioni e dei voti sta iniziando solo ora e seguirà le logiche aspettative garantite dai risultati della stagione. Probabili candidati del calcio italiano Ancelotti (primo tecnico a vincere il titolo nazionale nelle 5 leghe migliori per ranking in Europa e trionfando in Champions) e Pioli (scudetto con il Milan), accompagnati da Mourinho (il primo tecnico a conquistare le tre coppe continentali dell’UEFA) che da noi lavora. Con loro chance per Ciro Immobile, tra gli aspiranti all’Award dei marcatori (quattro volte capocannoniere in campionato) che sarà assegnato per la seconda volta a Dubai, dopo la vittoria di Lewandowski nel 2021. Grande interesse anche per il nuovo premio riservato a chi opera nel digitale, giornali e giornalisti compresi.

EAU, Dubai, 27 Settembre 2022: I tifosi di tutto il mondo sono invitati a celebrare anche quest’anno le stelle del calcio internazionale durante la 17ma edizione della Dubai International Sports Conference e la 13ma edizione dei Dubai Globe Soccer Awards. L'edizione di quest'anno avrà luogo giovedì 17 Novembre, 3 giorni prima dell’inizio dei Mondiali FIFA Qatar 2022, nella splendida cornice del Madinat Jumeirah, e potrà essere seguita in tutto il mondo. L'evento annuale, ufficialmente ospitato dal Dubai Sports Council, si distingue per andare ogni anno oltre la premiazione dei top player, riconoscendo tutti coloro che contribuiscono al successo di questo sport, inclusi agenti e manager.

Come nelle passate edizioni, anche nel 2022 Globe Soccer premierà il Best Player e il Best Club sia al maschile che al femminile, della passata stagione e presenterà sia il premio in collaborazione con il Title Sponsor TikTok, il TikTok Fans' Player of the Year, sia il Maradona Award per il Miglior Marcatore, insieme con il Best Coach, Best Agent, Best Transfer Deal, Best Sporting Director e Best President.

Fin dalla prima edizione degli Awards, nel 2010, in ogni edizione di Globe Soccer sono state aggiunte sempre nuove categorie di premio, a simbolo degli sviluppi dello sport e della crescita del suo fascino internazionale. E proprio seguendo questa tradizione, due sono le nuove categorie di premio per il 2022, che si aggiungono alle già esistenti - raggiungendo un totale di 19 categorie - che verranno presentati a Novembre: il “CNN Off the Pitch Award” che riconoscerà i risultati di un individuo, di un club o di altra organizzazione calcistica per l’impatto avuto sulla società, per la cultura o per le opere di beneficenza, e il premio per il "Power Horse Emerging Player of the Year” che riconoscerà per le loro incredibili performance i giovani che hanno fatto il loro debutto durante la scorsa stagione . Sarà inoltre lanciata per la prima volta quest'anno un'altra serie di nuovi premi.

I Globe Soccer Digital Awards, presentati da 433, digital partner di Globe Soccer, che premierà gli influencer e i creator del mondo del football, con le seguenti categorie di premio: Best Football Esports Player, Best Football TikTok Creator, Best Football YouTube Creator, Best Football Social Media Influencer e Best Football Journalist.

Ecco di seguito le 21 categorie di premio che verranno presentate ai Dubai Globe Soccer Awards 2022: Best President of the Year TikTok Fans’ Player of the Year Best Men's Player of the Year Best Women's Player of the Year Maradona Award for Best Goal Scorer of the Year Best Men's Club of the Year Best Women's Club of the Year CNN Off The Pitch Award Power Horse Emerging Player of the Year Best Coach of the Year Coach Career Award Best Executive of the Year Best Transfer Deal of the Year Best Agent of the Year Best Sporting Director of the Year Player Career Award Globe Soccer Digital Awards: Best Football Esports Player of the Year Best Football TikTok Creator of the Year Best Football YouTube Creator of the Year Best Football Social Media Influencer of the Year Best Football Journalist of the Year

I candidati per tutte le categorie saranno annunciati il 20 Ottobre, quando inizierà anche la prima fase di voto. A seguito del grande successo dello scorso anno, anche quest’anno la prima rosa dei candidati sarà infatti decisa dai tifosi di tutto il mondo attraverso il pubblico voto. Seguito dai tifosi di tutto il mondo, l’evento lo scorso anno aveva ricevuto oltre 15 milioni di voti dagli entusiasti del calcio in oltre 210 Paesi e territori in tutto il mondo. Per questo per il 2022 Globe Soccer ha deciso di avviare una partnership con la piattaforma di intrattenimento mySPORT by Emerce, proprio per permettere ai tifosi di votare e di potersi al contempo intrattenere con talk show che ospiteranno influencer, leggende del calcio e altri tifosi. I vincitori saranno scelti poi successivamente sempre dai tifosi insieme alla Giuria di Globe Soccer, un panel di esperti del settore, allenatori, direttori e presidenti di Club.

Durante la 12ma edizione dei Dubai Globe Soccer Awards il 27 Dicembre 2021, un totale di 17 categorie erano state presentate durante la cerimonia, che aveva visto l’attaccante del Paris Saint Germain e della nazionale francese Kylian Mbappé vincere il Best Men’s Player of the Year Award. Era stato invece il Chelsea a guadagnarsi il titolo di Best Men’s Club of the Year, mentre la centrocampista nonché capitana del Barcellona, Alexia Putellas, aveva vinto il premio di Best Women’s Player of the Year, con il suo club, il Barcellona, vincitore anche del premio per il miglior Club femminile dell’anno. A questi premi si era poi aggiunta la notevole vittoria di Robert Lewandowski, che si era aggiudicato sia il TikTok Fans' Player of the Year Award, sia il Maradona Award per il Miglior Marcatore.

I Dubai Globe Soccer Awards sono orgogliosi di dare il benvenuto quest'anno ai nuovi sponsor dell’evento Power Horse ed El Mathe, e di dare il bentornato ai suoi sostenitori storici: TikTok, Emirates, Perrelet, Ora Developers, Abu Dhabi Media, Waldorf DIFC e Waldorf Palm Jumeirah. I nostri Media Partner per questa edizione saranno invece CNN, 433, Marca, Sky, LaPresse, Eurosport, SportBusiness e 90+ Kora. I Dubai Globe Soccer Awards saranno diffusi live via satellite e in live streaming in tutto il mondo. Maggiori informazioni a riguardo e tutti gli aggiornamenti per l'edizione 2022 verranno condivisi attraverso i canali social di Globe Soccer: @globesoccer su Instagram, @Globe_Soccer su Twitter, @globesoccer su Facebook, @globesoccer su TikTok e Globe Soccer Awards su YouTube.