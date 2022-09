Addio a Bruno Bolchi, l'ex Inter e Torino aveva 82 anni

PIEVE A NIEVOLE (PISTOIA) - Lutto nel mondo del calcio: è morto nella notte, in una clinica a Firenze, Bruno Bolchi. L'ex calciatore e allenatore aveva 82 anni e da tempo viveva a Pieve a Nievole (Pistoia). Da qualche giorno era ricoverato a Villa Donatello per l’aggravarsi delle condizioni di salute, dopo aver già sconfitto molti anni fa un tumore al rene. Nato a Milano il 21 febbraio 1940, dopo aver fatto le trafile giovanili nell'Inter, esordì in Serie A con i nerazzurri a soli 18 anni e 86 giorni in una trasferta a Napoli (sconfitta 1-0). Appena tre anni dopo indossa già la fascia di capitano nell'Inter di Helenio Herrera. 125 presenze e 10 reti totali con la Beneamata prima di trasferirsi al Verona. Poi ha vestito le maglie di Atalanta e Torino prima di chiudere la carriera alla Pro Patria a 30 anni.

La carriera da allenatore

Appesi gli scarpini al chiodo ha intrapreso la carriera di allenatore, divenendo un vero e proprio giramondo e mago delle promozioni. Dopo il salto dalla C alla B con la Pistoiese (1976-1977), guidò il "Bari dei miracoli" che, in due anni, dal 1983 al 1985, salì dalla C alla A. Poi portò nella massima serie anche Cesena (1986-87), Lecce (1992-93) e Reggina (1998-99). Il suo soprannome, Maciste, se lo guadagnò all'Inter per il suo fisico possente. Fu anche il primo calciatore, nel 1961, ad apparire sulle figurine della Panini. Cordoglio per la scomparsa di Bolchi è stato espresso dal sindaco di Pieve a Nievole, Gilda Diolaiuti.