Ventrone, morto il preparatore ex Juve ora al Tottenham con Conte

Il Marine, l'uomo dietro i muscoli dell'ultima Champions Juve

1996, la Juventus supera ai rigori l'Ajax nella finale dell'Olimpico e alza al cielo la Champions League, secondo trionfo dopo la Coppa dei Campioni 1985. L'uomo dietro al trionfo, che ha forgiato i muscoli dei Vialli e Ravanelli, degli Jugovic e dei Torricelli è proprio lui, Gian Piero, il mago della preparazione atletica, un vero e proprio guru. Assoluto innovatore del suo lavoro, diventa il 'Marine' per i suoi metodi durissimi che però restituiscono risultati mai più ritrovati in bianconero, con la vittoria di Roma alla quale seguirono altre due finali con Real Madrid e Borussia Dortmund. Lo stesso Conte ricorda, nel video che segue, il lavoro di Ventrone su Zidane e di quanto abbia contribuito a renderlo uno dei giocatori più forti che il calcio abbia mai conosciuto.

Il ricordo della Juventus: ciao Gian Piero

"Se n’è andato uno dei nomi “storici” della Juve a cavallo dei due secoli. Gian Piero Ventrone ci ha lasciato all’età di soli 62 anni: ha lavorato per tante stagioni come preparatore atletico bianconero, dal 1994 al 1999, contribuendo, insieme a Mister Lippi, a costruire e a prendersi cura di una Juve che ha vinto di tutto, in Italia e in Europa. Ventrone è tornato a Torino poi dal 2001 al 2004, arricchendo il suo (e nostro) palmares di altre vittorie. Un metodo innovativo, una cura della condizione fisica ispirata a criteri moderni, che ha fatto scuola in Italia e all’estero: Ventrone era, sempre con Lippi, nello staff dell’Italia Campione del Mondo 2006, e ha continuato ad arricchire la sua carriera di esperienze importanti, in Francia, in Cina e in Inghilterra, dove ha vissuto le ultime sue avventure. Ricorderemo sempre la sua figura discreta, la sua cura dei dettagli, la sua filosofia del lavoro, e soprattutto quello che forse è stato il suo talento più grande: capire come il calcio (e quindi una delle sue componenti fondamentali, la tenuta fisica e atletica) stesse gradualmente entrando in una nuova era. Una nuova era che, in parte, ha contribuito a scrivere. Ciao, Gian Piero".