Il metodo Ventrone: dalla campana della vergogna alla Cavalcata delle Valchirie

La campana della vergogna e la Cavalcata delle Valchirie

Ventrone ha portato nel mondo del calcio un certo approccio militaresco alla preparazione atletica. Fu Marcello Lippi a volerlo alla Juve, ai tempi della sua prima esperienza bianconera, e in seguito a beneficiare della sua professionalità da commissario tecnico della Nazionale: Ventrone era nel suo staff in occasione di Germania 2006. Divenne celebre l'esercizio conosciuto come "la campana della vergogna" per via della punizione che spettava a chi non fosse riuscito a portare a termine il lavoro prestabilito. In tal caso, il calciatore si sarebbe dovuto alzare per far suonare proprio una campana. Le sessioni erano accompagnate a volte da un sottofondo rock, altre da musica classica: la "Cavalcata delle Valchirie" di Wagner rappresentava il momento più alto dello sforzo e della condizione fisica.