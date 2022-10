Nesta: "Haaland, vi dico il segreto per fermarlo. Ronaldo più forte di tutti"

Intervistato sul Fenomeno del momento, Erling Haaland , una leggenda della difesa come Alessandro Nesta , in un video su Tik Tok, rivela come avrebbe tentato di fermarlo e dice la sua riguardo i grandi attaccanti che ha dovuto affrontare nel corso della sua carriera.

"Avrei tentato di bloccarlo subito, se prende spazio sei finito"

Nesta non ci gira intorno e spiega l'unico modo per fermare Haaland: "Avrei tentato di bloccarlo subito, sul nascere dell'azione, se concedi spazio a un giocatore come lui, sei finito, non ci sarà modo di fermarlo".