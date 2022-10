Messi, il like a Lautaro Martinez che gela Barcellona

TORINO - A Barcellona nessuno lo ha dimenticato, anzi, i tifosi non vedono l'ora di poterlo riabbracciare. Il legame tra Messi e il popolo azulgrana non si è mai interrotto, nemmeno dopo l'addio per la fuga al Psg. Ad aumentare le speranze di un possibile ritorno della Pulce in Catalogna, il tweet dei giorni scorsi della famosissima giornalista argentina Veronica Brunati. Un amore pronto a riprendere il suo cammino, ma dopo il 3-3 di Champions League del Camp Nou contro l'Inter è saltato fuori un dettaglio che non è sfuggito ai tifosi del Barça. Lautaro Martinez è stato il protagonista, con un gol e un assist, del pareggio ottenuto dalla formazione di Inzaghi che mette in serio pericolo le speranze di qualificazione dei ragazzi di Xavi agli ottavi. Il 10 nerazzurro ha postato sul proprio profilo Instagram una foto della straordinaria serata vissuta a Barcellona ed è spuntato fuori il like proprio di Leo Messi. Un omaggio per il compagno argentino in vista dei prossimi Mondiali o un chiaro segnale che la Pulce ha trovato la sua dimensione in Francia con Galtier? Il futuro tra lui e il "suo" Barcellona è tutto da scoprire.