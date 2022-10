L'Equipe: "Uefa, qualificazioni 'light': più spazio alla Nations League"

Più spazio alla Nations League, con qualificazioni per Mondiali ed Europei più 'leggere'. E' questo, secondo "L'Equipe", il nuovo progetto della Uefa che sta valutando l'opzione di rivedere il format delle qualificazioni per Mondiali ed Europei a partire da quelle per il 2026. Potrebbe, infatti, essere presa in seria considerazione l'idea di ridurre il numero delle squadre nei gruppi, da portare a un massimo di 4-5 con conseguente aumento dei gironi da 10 a 12. In questo modo ci sarebbero più date disponibili per le partite di Nations League, che sembra avere molto più appeal per gli spettatori perchè ci sono più scontri diretti tra nazionali forti. La competizione inoltre in futuro potrebbe mettere in palio posti per Mondiali ed Europei e quindi potrebbe avere un valore molto più importante.