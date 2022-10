Diretta Pallone d'Oro 2022 ore 19.45: candidati e dove vederla in tv

PARIGI - Alle ore 19.45 , presso il Theatre du Chatelet di Parigi , Francia, si terrà la consegna del Pallone d'Oro 2022 . Arrivato alla sua 66ª edizione , sale l'attesa per conoscere il vincitore dell'importante riconoscimento, colui che succederà a Lionel Messi , vincitore delle ultime due edizioni - nel 2020 il premio non è stato assegnato - e detentore del record con ben sette trionfi. Il candidato numero uno a prendere il suo posto è l'attaccante del Real Madrid Karim Benzema , autore lo scorso anno di una stagione straordinaria che ha portato i Blancos di Carlo Ancelotti alla vittoria della Liga e della Champions League. Potrebbe dunque essere un altro madridista a interrompere il duopolio Ronaldo-Messi, così come fece il compagno di squadra Modric nel 2018. La cerimonia si terrà a circa un mese dall'inizio dei Mondiali di Qatar 2022, che si svolgeranno dal 20 novembre al 18 dicembre. Contestualmente verranno assegnati anche il Pallone d’Oro femminile , il Trofeo Kopa e il Trofeo Yashin , rispettivamente riservati alla migliore calciatrice del mondo, al miglior giocatore Under-21 e al miglior portiere.

Pallone d'oro 2022: diretta tv e streaming

La cerimonia per la consegna del Pallone d'Oro 2022 inizierà alle ore 19.45, si terrà presso il Theatre du Chatelet di Parigi, Francia, e sarà visibile in diretta sul Canale 20 di Mediaset e su Sky Sport 24 (canale 200). Inoltre sarà disponibile anche in streaming su Mediaset Infinity, Now, sulla piattaforma Sky Go, su Fifa Tv e sul sito della Uefa.

I 30 candidati al Pallone d'Oro 2022

Questa la lista completa dei finalisti:

Thibaut Courtois (Real Madrid, Belgio)

Rafael Leao (Milan, Portogallo)

Christopher Nkunku (Lipsia, Francia)

Mohamed Salah (Liverpool, Egitto)

Joshua Kimmich (Bayern Monaco, Germania)

Trent Alexander-Arnold (Liverpool, Inghilterra)

Vinicius Jr (Real Madrid, Brasile)

Bernardo Silva (Manchester City, Portogallo)

Luis Díaz (Liverpool, Colombia)

Robert Lewandowski (Bayern Monaco/Barcelona, Polonia)

Riyad Mahrez (Manchester City, Algeria)

Casemiro (Real Madrid, Brasile)

Heung-Min Son (Tottenham, Corea del Sud)

Fabinho (Liverpool, Brasile)

Karim Benzema (Real Madrid, Francia)

Mike Maignan (AC Milan, Francia)

Harry Kane (Tottenham, Inghilterra)

Darwin Nuñez (Benfica/Liverpool, Uruguay)

Phil Foden (Manchester City, Inghilterra)

Sadio Mané (Liverpool/Bayern Monaco, Senegal)

Sébastien Haller (Ajax/Borussia Dortmund, Costa d'Avorio)

Luka Modric (Real Madrid, Croazia)

Antonio Rüdiger (Chelsea/Real Madrid, Germania)

Cristiano Ronaldo (Manchester United, Portogallo)

Kevin De Bruyne (Manchester City, Belgio)

Dusan Vlahovic (Fiorentina/Juventus, Serbia)

Virgil van Dijk (Liverpool, Paesi Bassi)

Joao Cancelo (Manchester City, Portogallo)

Kylian Mbappé (Paris, Francia)

Erling Haaland (Borussia Dortmund/Manchester City, Norvegia)