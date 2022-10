Pallone d’Oro, Vlahovic sopra Cristiano Ronaldo: social Juve scatenati

La posizione di Vlahovic

Dusan Vlahovic, centravanti della Juventus, si è classificato 17esimo, ex aequo con Casemiro (Real Madrid) e Luis Diaz (Liverpool). L'attaccante serbo si è piazzato davanti a un suo illustre predecessore in bianconero: Cristiano Ronaldo, vincitore del premio per ben cinque volte, è infatti al 20esimo posto nella graduatoria del 2022.

Le reazioni

La notizia di Vlahovic che precede Cristiano Ronaldo nella graduatoria del Pallone d'Oro ha galvanizzato e, allo stesso tempo, divertito i tifosi bianconeri sui social. C'è chi fa notare che il buon piazzamento sia arrivato malgrado qualche critica e il momento non ottimale vissuto dalla Juve di recente, chi invece si limita a constatare con soddisfazione il risultato e a riconoscere i meriti di Vlahovic ("sono solo chiacchiere quelle della gente che continua ancora a criticarlo, lui fa i fatti"). In ogni caso grande orgoglio e speranza per il futuro ("17esimo posto per Dusan Vlahovic! Tra qualche anno potrai benissimo arrivare nelle prime posizioni").