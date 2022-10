Pallone d’Oro, l’albo di tutti i vincitori

Alle ore 19,45, presso il Theatre du Chatelet di Parigi, si terrà la cerimonia per la consegna del prestigioso premio per l'edizione 2022: ecco l'elenco dei vincitori anno per anno

17 . 10 . 2022 08:03 1 min pallone doro

© EPA

Abbonati a TuttoSport Scegli fra le nostre proposte Plus e Full e leggi su tutti i dispositivi con un unico abbonamento. Ora in offerta. A partire da € 2,99 € 0,99 /mese Abbonati ora Hai già un abbonamento? Accedi