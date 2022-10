Real Madrid, Florentino Perez e il paragone su Benzema tra Inter e Juventus

PARIGI (Francia) - Karim Benzema è il vincitore del Pallone d'Oro 2022 . Il francese è stato l'assoluto trascinatore del Real Madrid di Carlo Ancelotti nella scorsa stagione, culminata con la vittoria della 14ª Champions League della storia dei Blancos. In seguito alla solenne cerimonia di premiazione il presidente del club spagnolo, Florentino Perez , ha elogiato l'attaccante francese ai microfoni di Cadena Ser, proponendo un doppio paragone che profuma di incoronazione definitiva: "Sono felice per lui. A mio avviso è un mix fra Ronaldo Nazario da Lima e Zinedine Zidane. Ieri sera ha ricevuto il giusto riconoscimento come miglior calciatore del mondo: era ora, perché lo è da almeno 3 o 4 anni", ha detto. "Karim ha la capacità di avviare la manovra d'attacco, proprio come faceva Zidane, e di finalizzarla come il brasiliano Ronaldo", ha concluso.

Florentino Perez: "Mbappé e Haaland al Real? Ecco la verità"

Ovviamente, dopo le indiscrezioni sulla rottura tra Mbappé e il Psg, non poteva mancare una domanda sul futuro del fuoriclasse francese, da tempo nel mirino del Real Madrid, alla quale Florentino Perez ha risposto così: "E' una cosa fuori discussione, ma in futuro non si può sapere. Gli attaccanti del Real Madrid stanno dando spettacolo, secondo me ragazzi come Rodrygo e Vinicius possono in futuro conquistare il Pallone d'Oro". Chiosa su Haaland: "Abbiamo già i migliori".