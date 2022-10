Nuova Superlega: in ritardo, ma giuste queste sono le mosse per il cambiamento

Ieri il comunicato è arrivato di prima mattina, il 19 aprile intorno alla mezzanotte. C’è qualcosa di molto simbolico nella differenza d’approccio che, un anno e mezzo dopo il primo tentativo, rilancia il progetto della Superlega, che per la cronaca potrebbe non chiamarsi più Superlega, ma resta un’idea di competizione europea alterativa, più attraente, più remunerativa, più moderna rispetto a quelle attuali.

Diciotto mesi fa, il concetto di base era quello di un torneo più chiuso che aperto, visto che quindici posti su venti sarebbero stati intoccabili. E la differenza oggi non è solo simbolico, ma sostanziale, perché la società che dovrebbe far nascere il nuovo torneo lo ha chiarito una volta per tutte e in modo molto chiao: si tratterà di una competizione con promozioni e retrocessioni. La differenza, rispetto alla Champions League, è che l’accesso non dipenderà dai campionati nazionali (o per lo meno non solo dai campionati nazionali), bensì da un meccanismo interno alle competizioni europee, un po’ come accade per la Nations League che ha serie A, B e C.

Rispetto ad aprile 2021, in compenso, non cambia l’obiettivo che si pone la nuova Superlega: portare il calcio europeo nella modernità per fronteggiare le sfide mondiali nel settore dell’intrattenimento; riformare il calcio europeo per renderlo economicamente più sostenibile; migliorare la competitività del calcio europeo che va riducendosi di stagione in stagione, con un numero sempre più esiguo di super potenze (per lo più inglesi) che tiranizzano il mercato e le attuali coppe.