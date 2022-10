Ranieri: "Voglio tornare ad allenare. Mondiali? Vedo bene la Spagna"

"Spero di trovare un buon progetto e continuare ad allenare, perché lo voglio davvero". È l'auspicio di Claudio Ranieri espresso ai microfoni di Radio Marca. "Il calcio è come una droga per l'adrenalina che ti entra nel sangue, senza calcio mi sembra di dormire e non mi piace, voglio stare sempre sveglio e guardare tutto - ha proseguito -. Per fortuna la mia carriera da allenatore è stata migliore che da calciatore. E più lunga. È più difficile essere allenatore che calciatore. Il tecnico è responsabile di tutto". L'ex manager del Leicester si è complimentato poi con Benzema per il Pallone d'Oro. "È giusto che abbia vinto, ha fatto una stagione magnifica - ha concluso -. È un grande giocatore che si merita tutto". Su un pronostico in vista del Mondiale in Qatar invece Ranieri non si sbilancia. "Non saprei perché sarà tutto strano - ha ammesso -. Vedo bene la Spagna, sono un tifoso di Luis Enrique. Sta facendo un buon lavoro e spero possa fare qualcosa di straordinario".