La Fifa avvisa la Tunisia

"Ripescate l'Italia!". Difficile azzardare quante altre volte "l'homo social italicus" deciderà di illudersi. Nelle scorse settimane non sono stati in pochi a chiedere, non solo nel nostro Paese, l'esclusione dalla prossima edizione del mondiale dell'Iran per la selvaggia repressione delle rivolte seguite alla morte di Mahsa Amini e Hadith Najafi. Come se non bastasse il trattamento riservato alle donne. Archiviato con un nulla di fatto il faldone asiatico, ne è stato subito aperto un altro. In Africa. Questa volta, però, a fare il primo passo è stata la Fifa. Ed è per questa ragione che i rischi per la Tunisia sono maggiori. Il massimo organismo del calcio continentale, infatti, può anche sorvolare sulla dignità delle donne, ma è implacabile nei confronti di quei Paesi che non rispettano il suo regolamento. Ed è per questa ragione che a Gianni Infantino non sono affatto piaciute le dichiarazioni del ministro tunisino alla Gioventù e allo Sport, Kamal Deguiche, che senza troppi fronzoli ha dichiarato che potrebbe anche decidere di chiudere gli uffici della Federcalcio. Un attacco intollerabile all'indipendenza che, come noto, la Fifa esige alle proprie federazioni. E così, Kenny Jean-Marie, direttore delle associazioni membro dell'organismo presieduto da Infantino, ha inviato una lettera formale al segretario generale della Ftf, Wajdi Aouadi, sottolineando come «qualsiasi violazione di questi obblighi può portare a sanzioni, inclusa la sospensione dell'associazione in questione». E non c'è bisogno di sottolineare come i club e la nazionale di un'associazione sospesa non possano prendere parte a competizioni ufficiali. La risposta di Aouadi dovrà arrivare domani e, nel caso in cui non dovesse soddisfare la volontà della Fifa, potrebbe portare all'esclusione della Tunisia dal mondiale. Difficile che succeda e in ogni modo a essere ripescata non sarebbe l'Italia, ma l'Algeria, la nazionale africana più in alto nel ranking Fifa tra le non qualificate.