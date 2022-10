Iran, arrestato l'ex calciatore Ali Daei per aver criticato il regime

Ali Daei, ex calciatore della nazionale iraniana e leggenda del calcio asiatico, è stato arrestato per aver espresso apertamente il proprio consenso alle proteste legate alla morte della giovane Masha Amini in Iran, una vicenda che ha scosso l'opinione pubblica mondiale ed è diventato simbolo della lotta contro violenza contro le donne. A riportarlo è il Times. Ali Daei è stato a lungo recordman, in quanto miglior marcatore di tutti i tempi di tutte le nazionali prima che Ronaldo lo superasse in questa classifica il primo settembre del 2021.