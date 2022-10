Mondiale, ripescaggio Italia? Iran escluso da Qatar 2022, richiesta alla Fifa

TORINO - Una nuova speranza all'orizzonte, forse, per gli Azzurri di Mancini in vista dei prossimi Mondiali in Qatar. Questa volta ad accendere l'ipotetica opportunità ci hanno pensato alcuni attivisti e sportivi - anche calciatori - iraniani, che hanno inviato una richiesta formale alla Fifa con l'obiettivo di sospendere la federazione del loro Paese ed estromettere di conseguenza la Nazionale dalla rassegna iridata. Il motivo sarebbe la repressione dei diritti civili all'interno dell'Iran, con particolare riferimento a quelli delle donne, che ad oggi - tra le altre cose - non possono nemmeno entrare allo stadio. Una proibizione che, ovviamente, va contro ai regolamenti base della Fifa.