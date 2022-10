Ripescaggio Italia al Mondiale? Girone, avversarie, date e orari delle partite Qatar 2022

Un gruppo di attivisti, calciatori e altri sportivi iraniani ha deciso di fare una richiesta formale alla Fifa e chiedere al massimo organismo calcistico l'esclusione dell'Iran dal prossimo Mondiale in Qatar per le violenze sulle donne e per il divieto di ingresso negli stadi, proibizione che va contro i regolamenti base della Fifa. L'eventuale esclusione dell'Iran potrebbe aprire le porte di Qatar2022 all'Italia. Si attendono sviluppi che potrebbero aprire spiragli per il ripescaggio di altre Nazionali, tra cui quella italiana guidata da Roberto Mancini. Il ripescaggio degli azzurri è poco probabile ma, se ripescata, quando e in quale girone giocherebbe l'Italia?