Italia, sospiri di sollievo per sè e per Tonali

TIRANA - La vittoria contro l’Albania (3-1 in rimonta) certo conta e fa morale in relazione a ciò che vedremo in seguito, ma la notizia più bella per l’Italia è arrivata quando i compagni hanno visto Sandro Tonali salire con le proprie gambe i gradini della scaletta che conduceva all’aereo su cui di lì a poco gli azzurri sarebbero ripartiti da Tirana per rientrare a Firenze. Perché lo spavento era stato grosso quando, ha fine primo tempo, il centrocampista del Milan ha battuto violentemente la testa, cadendo, sul prato dell’Air Arena Kombëtare dopo l’ennesimo duro contrasto con Bare. Un tipetto, il centrocampista dell’Espanyol, con una grinta e un fisico che ricordano molto Furino - e che lo stesso Edoardo Reja definisce “il suo guerriero” - ma che ieri sera, francamente, ha esagerato un poco, considerando il contesto. Che la situazione fosse complicata lo si è capito subito: Tonali immobile, fuori in barella e con il collo bloccato per evitare movimenti. Sempre cosciente, però e per fortuna. La corsa in clinica e i successivi esami hanno spento la paura e lo stesso Tonali ha rassicurato tutti con un messaggio social ormai dopo la mezzanotte: “Sto bene e sono fiero di questo gruppo, di questa Italia”.