La Spagna baby di Luis Enrique scalda i motori: tris alla Giordania

AMMAN (Giordania) - Allo stadio di Amman la Spagna si impone sulla Giordania per 3-1. A pochissimi giorni dai nastri di partenza del Mondiale in Qatar la giovanissima squadra di Luis Enrique, che si preannuncia tra le potenziali mine vaganti del torneo, dà sfoggio di grande freschezza nel gioco e riesce a conquistare la vittoria attraverso i suoi migliori talenti: al 16' Ansu Fati (2002) sblocca il risultato, mentre nella ripresa le furie rosse mantengono il pallino del gioco e dilagano con i gol di Gavi (2004), vincitore dell'ultimo 'Golden Boy', e di Nico Williams (2002) all'84'. Nel finale (90'+2') la squadra di casa può solamente accorciare con Al-Dardour. Al Mondiale in Qatar la Spagna sarà impegnata nel Girone E insieme a Germania, Costa Rica e Giappone.