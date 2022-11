Superlega, Reichart e gli incontri politici a Bruxelles

Il partito della nuova Superlega conta un nuovo membro: è olandese, è parlamentare europeo, si chiama Toine Manders e ieri ha incontrato Bernd Reichart , l’amministratore delegato della A22, l’agenzia che potrebbe in futuro organizzare una nuova competizione in Europa. «Sono contrario a un campionato chiuso per i ricchi, ma faccio il tifo per un campionato europeo aperto: grande incontro con Bernd Reichart. I club dell’UE devono giocare nelle loro competizioni nazionali durante i fine settimana; nei turni infrasettimanali nella lega europea. Salviamo il calcio europeo e costruiamo l’identità dell’Unione Europea!». ha postato ieri il politico. E dietro i 280 caratteri del tweet c’è un chiaro riferimento al cambio di formato della Superlega, che oggi propone una formula aperta con retrocessioni e promozioni.

Come ha ribadito lo stesso Reichart al quotidiano catalano Sport: «L’intenzione è quella di creare una competizione molto attrattiva sotto tutti gli aspetti, anche economicamente. Vogliamo un miglioramento delle competizioni europee durante la settimana che siano complementari ai campionati nazionali che si giocheranno nel weekend. Dobbiamo aspettare la decisione in Lussemburgo e poi le cose inizieranno a definirsi». Prosegue, dunque, con discreto successo il lavoro di lobby di Reichart che con la strategia del confronto sta tessendo una rete di informazione, non necessariamente di consensi, per disegnare una nuova immagine al progetto di Superlega, smontando i luoghi comuni che l’hanno accompagnata nell’ultimo anno e mezzo. Non è un caso, infatti, che i colloqui di Reichart includano politici di Bruxelles: fino a qualche tempo fa, la politica europea sembrava essere contraria al progetto, spalleggiando l’Uefa. Non basta un singolo parlamentare per cambiare l’orientamento, ma è significativo che stia passando anche in quell’ambiente il nuovo concetto di torneo e l’idea che nascerà da un confronto con tutte le parti chiamate a esprimere il loro parere.