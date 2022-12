Pelé rassicura i tifosi: "Sono forte, guardo il Brasile ai Mondiali"

"Sono forte, con molta speranza seguo il mio trattamento come al solito. Voglio ringraziare l'intero team medico e infermieristico per tutte le cure che ho ricevuto". Lo ha detto Pelé in una dichiarazione pubblicata su Instagram a proposito delle sue condizioni di salute. "Ho molta fede in Dio e ogni messaggio d'amore che ricevo da voi in tutto il mondo mi mantiene pieno di energia. E guardo anche il Brasile ai Mondiali", ha aggiunto O'Rey. Intanto l'ospedale Albert Einstein ha emesso un nuovo bollettino, spiegando che il grande calciatore brasiliano sta rispondendo bene alle cure per un'infezione respiratoria e le sue condizioni di salute non sono peggiorate nelle ultime 24 ore. L'82enne Pelé è in ospedale da martedì. Messaggi di guarigione sono arrivati da tutto il mondo per il tre volte vincitore della Coppa del Mondo mentre si sottopone anche a cure contro il cancro.