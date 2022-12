Pippo Inzaghi: "Vlahovic ha deluso alla Juve, ecco perché". E su Ronaldo...

Filippo Inzaghi , attuale allenatore della Reggina , ha detto la sua su Dusan Vlahovic in un'intervista a Sky Sport: "Vlahovic mi piace, nella Fiorentina mi è piaciuto molto, pensavo facesse di più nella Juventus, ma ha questo problema della pubalgia. Non riesci a fare uno scatto, un tiro… Poi lui deve essere supportato dalla condizione fisica per fare bene ed ora non sta bene. È un centravanti completo".

Juventus, quanto torna Vlahovic

Pippo Inzaghi su Cristiano Ronaldo

L'ex attaccante della Juventus, ospite a Sky Calcio Club, si è espresso su diversi argomenti. Su Cristiano Ronaldo, ha dichiarato: "Io dico sempre che per noi è dura smettere e accettare la fine. Non sai mai cosa ti aspetta dopo e sai che quello che stai facendo ti dà delle emozioni difficilmente ripetibili. Non so cosa passa nella sua testa, ma non è facile per un allenatore la sua gestione. Se penso all’allenatore del Manchester e a quello del Portogallo diventa complicato. Se parlo di me, dico che per fortuna mi hanno fatto smettere. Per fortuna perché a 39 anni sarei andato avanti e probabilmente certi giocatori meritano di finire a grandissimi livelli. Dovremmo riuscire a capirlo in quel momento. Io per fortuna ho fatto gol all’ultimo tiro".