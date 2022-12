Mihajlovic e la Juve: quando Sinisa parlò con Agnelli e Marotta

Sinisa Mihajlovic fu molto vicino alla panchina della Juventus, nell'estate del 2014. A rivelarlo fu lui stesso a maggio 2019, dopo aver concluso un esaltante girone di ritorno alla guida del Bologna (30 punti in 17 gare), ereditato da Filippo Inzaghi qualche mese prima. Queste le parole di Mihajlovic: "La verità è che ci siamo parlati, siamo andati a casa di Agnelli con Nedved, Marotta, Paratici. Si è fatto tutto, ma c'era il problema di Conte che non si sapeva se andava via o meno. La Sampdoria mi ha dato un po' di tempo per decidere, la Juve in sette giorni non è riuscita a fare la transazione con Conte e io ho rifirmato con la Sampdoria. Poi dopo qualche settimana Conte è andato via e hanno preso Allegri".