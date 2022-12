Addio a Mario Sconcerti: il giornalista è morto a 74 anni

All'età di 74 anni è morto il noto giornalista Mario Sconcerti . Un altro lutto nel mondo dello sport il giorno dopo la notizia della morte di Sinisa Mihajlovic . Mario Sconcerti è stato commentatore delle pagine sportive del Corriere della Sera, ha diretto Il Secolo XIX e il Corriere dello Sport-Stadio ed è stato direttore generale della Fiorentina. Per diversi anni ha partecipato alle trasmissioni Terzo tempo-in onda con noi e Sky Calcio Show, il contenitore domenicale di Sky Sport dedicato alle partite di Serie A, sino al 2015. Dall'agosto 2016 al 2019 è stato ospite fisso delle trasmissioni sportive della Rai. In occasione del campionato del mondo 2018, invece, è stato opinionista di Mediaset.

Il ricordo della Fiorentina e di De Laurentiis

"Tutta la Fiorentina si unisce al dolore per la scomparsa di Mario Sconcerti, una delle figure più importanti del giornalismo sportivo italiano e grande tifoso e appassionato di Fiorentina. Il Club esprime le più sincere condoglianze alla Famiglia e a tutte le persone a lui vicine". Così la Fiorentina ricorda Sconcerti."La notizia della morte di Mario SCONCERTI lascia attoniti. Mario era stato uno dei primi giornalisti sportivi che ho conosciuto. Spesso non eravamo d'accordo su argomenti anche importanti, ma il confronto era sempre di alto livello. Una vera perdita per il giornalismo italiano". Così sui social il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, commentando la scomparsa dell'esperto giornalista sportivo, venuto a mancare oggi a 74 anni.

Il Milan, l'Atalanta, la Lazio e Gravina ricordano Sconcerti

"Per il mondo del calcio è stato un grande onore essere raccontato da Mario Sconcerti. Commozione per la sua scomparsa e grande vicinanza alla famiglia nel momento del lutto. Il suo amore per lo sport resterà sempre con tutti noi". Così sui social il Milan, ricordando il giornalista sportivo scomparso oggi a 74 anni. "La sua scomparsa lascia un vuoto enorme nel mondo del giornalismo e in quello dello sport". Lo ha dichiarato il Presidente della Figc Gabriele Gravina. "E' stato un professionista serio e autorevole. In tanti anni di carriera appassionata e trasversale, Sconcerti si è guadagnato la stima di tutti grazie a rare qualità intellettuali. Personalmente ho sempre apprezzato la sua capacità di offrire punti vista e spunti di riflessione mai banali". Anche l'Atalanta si unisce al cordoglio social: "Il Presidente Antonio Percassi e tutta la famiglia Atalanta partecipano al dolore dei familiari per la scomparsa di Mario Sconcerti". A seguire anche la Lazio, su twitter: "Ci ha lasciato un professionista di elevato spessore, una firma autorevole del giornalismo italiano. Il presidente Claudio Lotito e la S.S. Lazio esprimono il proprio cordoglio per la scomparsa del direttore Mario Sconcerti".

Il cordoglio della Lega Serie A

"Ci ha lasciati Mario Sconcerti, storico giornalista che per anni ha raccontato le gesta del calcio italiano". Così sui social la Lega Serie A "esprime le più sentite condoglianze alla famiglia per la sua scomparsa", conclude la nota.