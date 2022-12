Mihajlovic non ce l'ha fatta: addio Sinisa, campione ed eroe

Sinisa Mihajlovic non ce l'ha fatta. L'ex calciatore di Lazio, Inter e Sampdoria è scomparso all'età di 53 anni dopo aver combattuto per più di tre anni con la leucemia. Mihajlovic aveva annunciato in conferenza stampa la sua malattia - e la necessità di un ricovero presso il Sant'Orsola di Bologna - nel luglio 2019, per poi sottoporsi a un trapianto di midollo osseo nell'ottobre 2019. Un mese dopo arrivarono le dimissioni dall'ospedale e il ritorno a casa. Nel marzo scorso una nuova ricaduta e una nuova operazione: "A inizio aprile sarò ricoverato, seguirò la squadra dall'ospedale e so che non mi deluderanno. Questa malattia è molto coraggiosa se ha scelto di tornare ad affrontarmi ma se non le è bastata la prima lezione gliene daremo un'altra" disse Mihajlovic. Il 6 settembre il Bologna esonera Mihajlovic.