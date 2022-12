Mihajlovic, l’omaggio di Andrea Agnelli: "Un vero spirito libero"

Anche Andrea Agnelli ha voluto dare il suo personale saluto a Sinisa Mihajlovic, scomparso all'età di 53 anni dopo aver combattuto per più di tre anni con la leucemia. L'ex presidente della Juventus ha postato una foto che lo ritrare insieme a Sinisa (che nel 2014 fu molto vicino alla panchina bianconera) accompagnata da un messaggio scritto in inglese che fa riferimento all'immensa abilità che l'ex allenatore e calciatore serbo aveva nel battere i calci di punizione: "Not just free kicks now... a true free spirit".