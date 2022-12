Sconcerti, tra Antinelli e Ferrari in Rai volano gli stracci social

Dopo Sinisa Mihajlovic un altro lutto ha colpito il mondo dello sport: ieri sera è venuto a mancare il noto giornalista Mario Sconcerti, che si è spento all'età di 74 anni. La notizia si è subito diffusa e sul web sono arrivati moltissimi messaggi di cordoglio da parte di tutto il mondo sportivo e non solo. Durante la sua lunga carriera, Mario Sconcerti è stato commentatore sportivo per le trasmissioni Rai e proprio tra alcuni ex colleghi si è accesa una polemica via social. Dopo un tweet di Alessandro Antinelli, inviato in Qatar per seguire i Mondiali di calcio, si è aperto un acceso confronto fra lui e Paola Ferrari, che poco prima aveva ricordato Mario Sconcerti su Instagram: "Ho avuto la notizia di Mario Sconcerti, che per me era più di un amico, una guida, un porto di salvataggio, oltre che un giornalista eccellente. Gli dicevo sempre: “Mario copio i tuoi appunti così sono sicura che non sbaglio”. Mi voleva bene e io ne volevo tanto, tanto, tanto, tanto a lui. Questo è solo un ricordo che voglio lasciare di una persona con cui ho lavorato tanto a 90° minuto, ma che poi è stato vicino a me fino a quindici giorni fa quando mi diceva: “Non ti arrabbiare se ti hanno esclusa dai Mondiali”. Poi il resto non lo posso dire perché non sarebbe carino nei confronti di chi li fa…" - queste le parole della Ferrari.