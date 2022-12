Mendy, l'attaccante dell'Aubagne ucciso a Marsiglia

AUBAGNE (Francia) - Il club francese dell'Aubagne (militante nel campionato National 2) piange la scomparsa dell'attaccante 22enne Adel Santana Mendy, ucciso nella notte tra venerdì e sabato a colpi di arma da fuoco nel 14° arrondissement di Marsiglia, come riporta la stampa francese. Il giovane calciatore francese era passato attraverso il centro di formazione dell'Olympique Marsiglia, prima di approdare in Inghilterra, e poi al Cote Bleue, Marignane-Gignac e all'Aubagne la scorsa estate. "Lascerà un grande vuoto e rimarrà per sempre uno di noi. Tutti i nostri pensieri e le nostre condoglianze vanno alla sua famiglia", ha dichiarato l'Aubagne sui suoi canali.