L'Iran contro Ali Daei: bloccato l'aereo con la famiglia a bordo

Nuovi guai per Ali Daei. Dopo essere stato arrestato ad ottobre 2022 per aver criticato il regime iraniano, un volo della Mahan Air, il W563 diretto a Dubai da Teheran, è stato fatto atterrare sull'isola di Kish su ordine delle autorità dell'Iran. A bordo del volo erano presenti la moglie e il figlio dell'ex calciatore, raggiunto da minacce dopo aver dichiarato di appoggiare le proteste per l'uccisione della 22enne Mahsa Amini. Stando a quanto riporta il sito Iran International alla donna e al bambino è stato impedito di lasciare il Paese. Daei ha dichiarato: "Le autorità iraniane hanno costretto la mia famiglia a scendere dall'aereo, ma non sono stati arrestati. Non comprendo questo comportamento. Mia moglie e mia figlia sono salite legalmente sull'aereo a Teheran, e avevano in programma di visitare Dubai per alcuni giorni e poi tornare in Iran. Ma l'aereo è stato costretto a rientrare con tutti i passeggeri. Era una caccia al terrorista?".