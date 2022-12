Pelè e la Juventus, il retroscena di O Rei: "Umberto Agnelli e l'offerta al Santos"

La scomparsa di Pelé ha scosso il mondo del calcio e non solo. La leggenda del Brasile, scomparsa a 82 anni, è stata omaggiata tra gli altri dall'ex Juventus Cristiano Ronaldo. O Rey in carriera ha vestito i colori bianconeri solo in Brasile con la maglia del Santos, anche se la storia avrebbe potuto prendere una svolta diversa, come raccontato dallo stesso Pelé.