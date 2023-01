Pelé, il cimitero verticale più alto del mondo: dove riposerà O Rei

TORINO - È speciale anche il posto dove Pelé sarà stato sepolto (con cerimonia privata) , ossia all'interno di una nicchia in un cimitero verticale, l'Ecumenical Necropolis Memorial, situato a circa 700 metri dallo stadio Vila Belmiro, dove O Rei ha giocato più di 200 partite con il Santos. Una posizione che l'ex calciatore ha acquisito due decenni fa nel cimitero che sorge in una torre dall'aspetto simile a un edificio residenziale e che detiene un Guinness dei primati che lo riconosce come il più alto del mondo.

Il cimitero scelto da Pelé

La bara di Pelé sarà depositata in un mausoleo personalizzato, situato al primo piano del cimitero, che - secondo quanto riportato dai media brasiliani - in futuro potrebbe essere aperto alle visite. Sempre nella stessa struttura sono stati sepolti anche suo padre, Joao Ramos do Nascimento 'Dondinho', e il fratello Jair. O Rei, che era amico personale del proprietario, ora defunto, l'argentino Pepe Altstut, in passato disse che quel luogo trasmetteva "pace e tranquillità spirituale".