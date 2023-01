Calcio in lutto per Vialli: "Lascia un vuoto incolmabile"

Il cordoglio del calcio

Il presidente della FIGC Gabriele Gravina ha commentato così la terribile notizia in un comunicato pubblicato sul sito della Figc: “Sono profondamente addolorato, ho sperato fino all’ultimo che riuscisse a compiere un altro miracolo, eppure mi conforta la certezza che quello che ha fatto per il calcio italiano e la maglia azzurra non sarà mai dimenticato. Senza giri di parole: Gianluca era una splendida persona e lascia un vuoto incolmabile, in Nazionale e in tutti coloro che ne hanno apprezzato le straordinarie qualità umane”. Oltre al ricordo della Juventus, anche la Sampdoria ha espresso il suo rammarico: "Ciao Luca", il messaggio pubblicato sui social, con una foto con la maglia della blucerchiata e l'emoticon del cuore spezzato. Con la squadra ligure Vialli vinse lo scudetto nel campionato 1990-91. Il Chelsea, altra squadra in cui ha giocato, ha scritto questo messaggio su Twitter: "Mancherai a tanti. Una leggenda per noi e per tutto il calcio. Riposa in pace, Gianluca Vialli". "Tutti al Watford FC sono rattristati nell'apprendere della scomparsa del nostro ex allenatore Gianluca Vialli. I nostri pensieri sono con la sua famiglia e i suoi amici". Così il Watford, squadra che Vialli ha allenato nel 2001. "Resterai un esempio indelebile della nostra essenza, Luca Vialli", scrive invece la Cremonese su Twitter.

Questo invece il cordoglio del Napoli: "Aurelio De Laurentiis e tutto il Napoli si uniscono al dolore della famiglia e del mondo dello sport per la scomparsa di Gianluca Vialli indimenticabile campione ed esempio di grande spessore umano". Si è unita al momento di dolore pure la Serie A: "Con profondo dolore e commozione la Lega Serie A si stringe alla famiglia di Gianluca Vialli, irripetibile protagonista del nostro calcio che sarà per sempre ricordato per le sue doti da calciatore, ma soprattutto per l'indimenticabile lezione di vita che ha saputo dare". L'account Twitter della Nazionale italiana ha scritto così: "Ciao Gianluca, non ti dimenticheremo mai", associato a un cuore azzurro e a una sua immagine mentre tiene in mano il trofeo vinto all'Europeo 2020. "La Premier League è profondamente addolorata nell'apprendere della scomparsa di Gianluca Vialli all'età di 58 anni. I nostri pensieri e le nostre condoglianze vanno alla famiglia e agli amici di Gianluca". Così invece la Premier League sui propri canali social. "Era un attaccante completo, un combattente, un grande giocatore. Ma al di là di questo c'è rammarico e spiace particolarmente". Così Dino Zoff, ex portiere della Nazionale ed ex Ct della Nazionale azzurra a Sky Tg24: "Ha rapprensentato un punto di riferimento per l'ambiente, una guida, capace di dare consigli".

"Un campione in campo e nella vita: Gianluca Vialli è stato un nobile avversario e un esempio di coraggio. Il nostro cordoglio va alla famiglia e agli amici di Gianluca. FC Internazionale Milano, il suo presidente Steven Zhang, il Vice President Javier Zanetti, gli Amministratori Delegati Alessandro Antonello e Giuseppe Marotta, l'allenatore Simone Inzaghi e il suo staff, i calciatori e tutto il mondo Inter, si uniscono al cordoglio per la scomparsa di Gianluca Vialli e, nel ricordarlo, abbracciano i suoi familiari", scive l'Inter sul proprio sito. "Con profondo dolore e commozione la Lega Serie A si stringe alla famiglia di Gianluca Vialli, indiscusso protagonista del calcio italiano e mondiale". Così in una nota il presidente della Lega Serie A Lorenzo Casini. "Gianluca ha lottato strenuamente, lasciandoci una indimenticabile lezione di vita, e lo ricorderemo per sempre come uomo che ha affrontato a testa alta una tremenda malattia. Lui, come Sinisa, ha percorso con coraggio un sentiero difficile, fornendo un esempio che è stato di grande aiuto per tutti. Sono stati campioni in campo e fuori". Queste le parole di Lorenzo Insigne su Instagram: "Così vero, così importante, grazie Luca. Un periodo fantastico, un ricordo per sempre!". Il centrocampista della Juventus, Manuel Locatelli, ha scritto così: "Ciao Gianluca. Ogni tua frase, ogni tuo comportamento e ogni tuo insegnamento li porterò sempre con me. Per me sei stato sei e sarai sempre un esempio. Ti voglio bene. Buon viaggio".

"C'è poco da dire, solo pregare per Luca, ha smesso di soffrire", la dichiarazione a caldo all'Italpress di Antonio Cabrini, che nei giorni scorsi aveva scritto tramite il quotidiano "La Provincia di Cremona" una lettera di sostegno e di vicinanza a Vialli: "Luca era un ragazzo a modo, che veniva dalla terra cremonese, e chi sa cosa significa sa cosa voglio dire in questo momento". Così su Facebook la Salernitana: "L’U.S. Salernitana 1919, il Presidente Danilo Iervolino, i dirigenti, l’allenatore, i giocatori e tutto lo staff si stringono attorno al dolore del mondo del calcio per la scomparsa di Gianluca Vialli e rivolgono alla sua famiglia il più sentito cordoglio. Enorme dispiacere per la scomparsa di un campione immenso del calcio italiano che ha dimostrato grande forza e coraggio lottando fino alla fine. Ti vogliamo bene, per sempre". "Ciao Gianluca. Avversario leale, campione da ammirare in campo e nella vita", scrive su Facebook il Genoa. "Che dispiacere, un grande dispiacere. È stato un grande giocatore, una grande persona, piena di entusiasmo e generosità. Un grande uomo" le parole dell'ex ct azzurro Arrigo Sacchi all'Italpress. "Gianluca Vialli è stato un grande uomo di sport, in campo e fuori. Nel giorno della sua scomparsa, ci stringiamo a tutti i suoi cari". Questo il ricordo su Twitter del Milan. Così invece il Torino: "'La vita è fatta per il 10% di quel che ci succede, e per il 90% di come lo affrontiamo'. Ciao Gianluca, cittadino del mondo, orgoglio d'Italia".

Il mondo della politica

Pure dal mondo della politica non mancano i messaggi per ricordare Gianluca Vialli: "Che grande tristezza. È una parte di tutti noi che se ne va oggi. Classe, passione ed eleganza. Come sempre lo abbiamo ammirato", scrive sui suoi social il segretario uscente del Partito Democratico, Enrico Letta. Pure Giuseppe Conte ha scritto una nota su Facebook: "«Non ti devi dare delle arie, devi ascoltare di più e parlare di meno, migliorare ogni giorno, devi aiutare gli altri. Secondo me questo è un po’ il segreto della felicità». Con queste parole Gianluca Vialli ha affrontato i mesi più duri della sua vita, sfidando la malattia come gli avversari sul campo, con forza, tenacia, passione. Ci lascia prodezze e gioie sportive indimenticabili, ci lascia un grande esempio fuori dal campo. Ciao Gianluca". Così Antonio Tajani, ministro degli Esteri e vice-presidente del Consiglio: "Capitano della mia Juve Campione d'Europa. Ciao Gianluca, riposa in pace". "Hai segnato e hai vinto tanto sul campo e nella vita per noi. E noi ti ricorderemo sempre così, caro Luca Vialli". Lo scrive su Twitter Sandro Gozi, eurodeputato di Renew Europe.

"Un grande campione e un maestro del calcio se n’è andato. Resterà il ricordo di Gianluca Vialli", il pensiero del commissario Ue Paolo Gentiloni. "«Spero che la mia storia possa servire a ispirare chi si trova all’incrocio determinante della vita. L’importante non è vincere, è pensare in modo vincente». E tu sei stato un vincente, fino alla fine. Ciao Gianluca, la tua Genova e il Paese non ti dimenticheranno", scrive il governatore della Liguria Giovanni Toti. "Per la mia generazione Gianluca Vialli è stato un campione non solo per i gol della nostra adolescenza ma anche per come ha affrontato la lotta contro il cancro. Mi piace ricordarlo nella notte di Wembley abbracciato al suo amico di sempre Mancini. Che la terra gli sia lieve", ha pubblicato invece Matteo Renzi, leader di Italia viva. “Un immenso dolore. Se ne va un grande calciatore, un grande uomo che ha combattuto fino all’ultimo contro quel compagno di viaggio indesiderato che lo ha portato via a tutti gli italiani che negli anni ha fatto sognare. Un campione dentro e fuori dal campo. Non potremo mai dimenticarti. Buon viaggio Gianluca". È quanto scrive su Facebook il ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare, Nello Musumeci.

Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha parlato a nome dell'intera Giunta: "Profonda tristezza e immenso dispiacere per una notizia che non avrei mai voluto ricevere. Riposa in pace Gianluca. Un grande calciatore. Un grandissimo uomo. Con una dignità immensa. Ho avuto il piacere di incontrarlo dopo la vittoria degli Europei per consegnargli la 'Rosa Camuna', il più alto riconoscimento della Regione Lombardia. Un premio a un lombardo che, proprio in quell'occasione, mi disse che rivendicava sempre e con orgoglio le sue radici lombarde e l'attaccamento alla sua terra cremonese. Resterà un modello e un esempio per tutti noi. In me ci sarà sempre quell'abbraccio fraterno con l'amico Mancini dopo la vittoria agli Europei". "Gianluca Vialli è stato un idolo per intere generazioni di appassionati di calcio e non. Non dimenticheremo mai i suoi goal, il rapporto speciale sul campo da gioco con Roberto Mancini, la correttezza con la quale affrontava gli avversari e il coraggio con il quale ha sfidato la malattia.Lascia un vuoto enorme. Alla sua famiglia e a tutti i suoi amici vanno le nostre condoglianze e la nostra vicinanza". Così in una nota Tiziana Beghin, capodelegazione del Movimento 5 Stelle al Parlamento europeo.

"La scomparsa di Gianluca Vialli è un colpo al cuore. Voglio ricordarlo in quell'abbraccio fraterno con Roberto Mancini dopo la vittoria dell'Europeo, nella gentilezza e forza del suo sguardo e nell'amore e rispetto che lo hanno circondato.Vicinanza a tutti i suoi cari". Così in un tweet, Simona Malpezzi, Presidente dei senatori del Pd. "Il mondo del calcio è ancora in lutto. Dopo la morte di Sinisa Mihajlovic e di Pelé, oggi a Londra, dove era ricoverato, è venuto a mancare, a soli 58 anni, Gianluca Vialli un grande juventino, un campione e un esempio dentro e fuori dai campi di calcio", dice il presidente della Provincia di Trento, Maurizio Fugatti. "Sorrisi, gioie e tanti gol, questo era e resta per tutti noi Gianluca Vialli. Un numero 9 indimenticabile. Ciao campione", è il messaggio del presidente del Senato, Ignazio La Russa. "Gianluca Vialli è stato non solo uno dei più grandi attaccanti della storia ma anche un testimonial incredibile di civiltà, correttezza e sportività". Lo afferma in una nota Simona Loizzo, deputato della Lega e membro della commissione cultura della Camera. "Domenica prossima c'è Sampdoria-Napoli - prosegue Loizzo - e la Sampdoria, più ancora di Cremonese, Juventus e Chelsea, è stata la squadra per eccellenza di Vialli. Onorarlo significa che le due tifoserie, divise da rivalità storiche, lo ricordino evitando cori beceri che lo avrebbero certamente reso triste".

"Dopo Sinisa e Pelé, un altro grande del calciatore ci lascia, stremato da una lotta di 5 anni contro il tumore al pancreas. Vialli è stato un campione nella vita e nel campo e il suo esempio sarà per sempre un simbolo e una guida per le future generazioni di sportivi. Ai suoi familiari porgo le mie più sentite condoglianze". Così su Facebook Luca Zaia, presidente della Regione Veneto. “Un giocatore immenso che ha fatto sognare l’Italia e ha scritto un pezzo di storia del calcio. Gianluca Vialli ci ha dimostrato cosa significa avere coraggio e determinazione, sul campo e nella vita. Oggi tutti gli rendiamo omaggio. A Dio Gianluca”. Lo dichiara Luca Ciriani, ministro per i rapporti con il Parlamento. "Le mie condoglianze alla famiglia ed agli amici di Gianluca Vialli, un altro grande campione che ci lascia troppo presto. Resterà nel ricordo dei tanti tifosi che lo hanno applaudito, riconoscendogli sempre grande umiltà e sportività". Questa la nota di Matteo Richetti, capogruppo di Azione-Italia Viva alla Camera dei Deputati. "Una notizia davvero triste, Gianluca Vialli ci lascia a 58 anni. Voglio ricordarlo abbracciato a Mancini con lacrime di gioia per la vittoria agli Europei, grazie di tutto campione non ti dimenticheremo mai". Lo scrive su Facebook Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana.

"Non dimenticheremo i tuoi i gol, le tue leggendarie rovesciate, la gioia e l’emozione che hai regalato all'intera Nazione in quell’abbraccio con Mancini dopo la vittoria dell’Europeo. Ma non dimenticheremo soprattutto l’uomo. A Dio Gianluca Vialli, Re Leone in campo e nella vita". Così su Facebook la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. "Con la morte di Gianluca Vialli non piange solo il mondo del calcio che perde uno dei suoi migliori calciatori. Piangono tutti coloro che hanno apprezzato la sua umanità fuori dal campo, il suo stile e la sua forza nell'affrontare la malattia, la dignità con la quale ha guardato negli occhi la morte vivendo e amando la vita fino alla fine. A Dio, Gianluca". Così su Facebook, Raffaele Fitto, ministro per gli Affari europei. "Ci ha lasciati questa mattina Gianluca Vialli dopo una lunga lotta contro un tumore al pancreas. Il campione azzurro lottava contro il tumore dal 2017, il compagno di viaggio indesiderato che, raccontava, 'c'è e posso solo sperare che un giorno si stanchi, scenda e mi lasci proseguire il mio viaggio'". Lo ha detto la miniostra per disabilità Alessandra Locatelli. "Un grande campione nello sport e nella vita. Addio Gianluca e grazie! #GianlucaVialli". Così su Twitter il ministro Adolfo Urso.

"Un'altra triste notizia per il nostro calcio ed un'altra grave perdita per tutti noi. Oggi ci lascia Gianluca Vialli, campione indiscusso del calcio italiano che ha vinto tutto con la Sampdoria e la Juventus. Quell'abbraccio con Roberto Mancini nella finale degli Europei dopo il trionfo di Wembley contro l'Inghilterra, rimarrà impresso nei nostri cuori per sempre. Grazie per tutti questi momenti Gianluca. Condoglianze a tutti i suoi cari. Riposa in pace, campione. A Dio". Lo scrive su Twitter il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera Tommaso Foti. "Una notizia terribile che sconvolge il mondo del calcio italiano e internazionale. Un altro grande nostro campione che se ne va. Stamattina ci ha lasciati Gianluca Vialli.Ha vinto tutto da giocatore con le maglie di Sampdoria, insieme a Roberto Mancini, e Juventus, sollevando al cielo l'ultima Champions League conquistata dai bianconeri. E poi, da allenatore come vice di Mancini, il trionfo nella finale dell'Europeo a Wembley, l'11 luglio del 2021 contro l'Inghilterra. Un esempio per tutti, un grande uomo e un grande giocatore. Mi unisco al cordoglio della famiglia e dei suoi cari tutti. Ci mancherai Gianluca, a Dio", ha scritto su Facebook il ministro dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida.

"Gianluca Vialli non è stato solo un grandissimo calciatore ma anche uno straordinario esempio di sportività. Perdiamo un uomo immenso". Lo afferma Alfredo Antoniozzi, vice capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, nel giorno della morte dell'ex bomber della Nazionale. "La sua carriera è stata un inno alla correttezza - prosegue Antoniozzi - mentre come calciatore avrebbe meritato di vincere il mondiale del 90 e la Coppa dei campioni con la Sampdoria il 92. Ora mi auguro che la Figc, della quale è stato splendido collaboratore, gli dedichi delle borse di studio contro la violenza e il razzismo negli stadi, cosa che lui con la sua vita ha sempre combattuto". "Un grande campione e un maestro del calcio se n'è andato. Resterà il ricordo di Gianluca Vialli". Lo scrive in un tweet il commissario Ue agli Affari Economici Paolo Gentiloni rilanciando l'immagine dell'ex attaccante che, nel 1996, sollevava con la Juventus la Coppa dei Campioni.

Lutto cittadino nella sua Cremona

La sua Cremona si è risvegliata con la morte nel cuore, ferita da una notizia in fondo attesa ma con quella stessa attesa sempre accompagnata dalla speranza di un miracolo. Ha perso il suo campione, il capoluogo lombardo. E nei bar come in piazza del Comune, lì dove anche il sindaco Gianluca Galimberti ha appreso della scomparsa "con estremo dolore", non si parla che dell'addio al lord del gol. "Il sindaco deve proclamare una giornata di lutto cittadino" si spinge a chiedere qualcuno. Per il resto, racconti e ricordi. Luca a Cristo Re, poi presto alla Cremonese. "Frutti e Vialli, che coppia, servirebbe adesso" si lascia andare qualche tifoso sospeso tra passato e presente. Piu d'uno avanza certezze: "adesso ritroverà Luzzara e Mondonico, il suo presidente e il suo allenatore".