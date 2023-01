Vialli, il ricordo di Del Piero: "È sempre stato il mio capitano"

TORINO - Un lungo ricordo di Gianluca Vialli, Alessandro Del Piero parla a SkySport nel giorno dell'addio all'ex attaccante bianconero. “In questi momenti non mi trovo molto a mio agio a parlare, soprattutto nella situazione di Luca - apre così l'ex numero della Juventus- Indubbiamente insieme a Roberto Baggio, i due esempi più importanti da 18enne in arrivo alla Juve". Parte dal rapporto nato con Gianluca nel suo arrivo a Torino: "Luca nello specifico è poi diventato il mio capitano, mi piace ricordarlo così, così lo chiamavo sempre anche ultimamente. Lo è stato sul campo e fuori, la prima volta che mi ha aiutato a mangiare con tutti nella prima squadra. Una voce decisiva e rassicurante, ispirava fiducia e carisma, determinazione, voglia di mettere il petto in fuori e affrontare ogni sfida, anche se sembrava inarrivabile o insuperabile. A 18 anni mi sono trovato lì ad allenarsi insieme, mi è sembrato assurdo, lui insieme ad altri compagni sono stati esempi incredibili”.