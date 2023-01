Caso Zidane, parla Deschamps: "Parole inappropriate". E sul rapporto con Zizou...

PARIGI (Francia) - Continuano a far discutere le parole al veleno dell'ormai ex Presidente della Federcalcio francese Noel Le Graet nei confronti di Zinedine Zidane . Le dichiarazioni feroci dirette all'ex tecnico del Real Madrid, da sempre in orbita nazionale dopo il suo addio alla panchina dei Blancos, non sono state digerite dal mondo calcistico transalpino, Mbappé per primo si è schierato in difesa di Zizou, con la FFF costretta a sospsendere Le Graet . Sulla questione è arrivato anche l'atteso commento dell'attuale ct di Bleus, Didier Deschamps che in un evento a Nizza ha subito esordito: "Vorrei spendere qualche parola sulle dichiarazioni del mio presidente. I suoi commenti sono stati inappropriati, penso sia una cosa molto positiva che si sia scusato con Zidane".

Deschamps: "Per Zidane massimo rispetto"

Le parole di Le Graet su Zidane erano arrivato dopo l'annuncio del rinnovo di Deschamps alla guida della Nazionale. Il tecnico campione del Mondo nel 2018 ha voluto fare chiarezza su quale sia il pensiero nei confronti di Zizou, con il quale ha condiviso trionfi in nazionale e con la Juventus: "Ovviamente la situazione ha portato a mettermi in contrapposizione con lui... Però posso assicurarvi che oggi come ieri, come mesi o anni fa, avrò sempre molto rispetto per lui anche per ciò che abbiamo vissuto e condiviso insieme, già da quando giocavamo tutti e due. Non rilascerò altre dichiarazioni, non in questa sede". Ha concluso così Deschamps che non ha voluto aggiungere altro, intanto in Francia non si placa la polemica.