Maradona, il pallone della "Mano di Dio" va all'asta in America: tutti i dettagli

Un altro leggendario cimelio della carriera di Diego Armando Maradona sta per essere messo all'asta e, ancora, legato ai Mondiali del 1986. A maggio 2022 fu battuta all'asta per quasi 8 milioni di euro la maglia numero 10 dell'Argentina di Diego nella vittoria per 2-1 dell'Argentina nei quarti di finale della Coppa del Mondo contro l'Inghilterra, oggi la notizia che all'asta sarà messo il pallone della "Mano di Dio". Il Sun riporta che la sfera griffata Adidas sarà messa in vendita negli Stati Uniti tramite l'agenzia Goldin l'8 febbraio dopo non aver raggiunto il prezzo di riserva a Londra per due mesi nonostante un'offerta di poco più di 2 milioni di euro. Il pallone, ora sgonfio, è stato tenuto dall'arbitro del match, il tunisino Ali Bin Nasser (colui che non si accorse del fallo di mano), dal 22 giugno 1986, e il prezzo base dell'asta che si terrà a febbraio è di 550 mila euro.