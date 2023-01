Champions League, le favorite per la vittoria finale per i bookmakers

14 febbraio 2023, la data è segnata in rosso dagli appassionati di calcio: a meno di due mesi dalla finale del Mondiale in Qatar, riprende la massima competizione continentale per club. La Champions League, dopo l’inusuale tour de force autunnale volto a chiudere in tutta fretta i gironi, torna con ritmi più tradizionali : gli ottavi di finale si giocheranno il 14-15-21-22 febbraio (gare di andata) e il 7-8-14-15 marzo (ritorno). Non sono mancate le eliminazioni eccellenti nella prima fase (Barcellona e Juventus su tutte) , restano però in corsa quelle che già in estate erano indicate come favorite per la vittoria finale. È cambiato qualcosa in questi mesi? Andiamo a scoprirlo dando un’occhiata allo studio condotto dagli esperti di bookmakers di casinoonlineaams.com che mette a confronto le quote antepost aggiornate.

A differenza degli anni scorsi, c’è una chiara favorita: il Manchester City è per distacco la squadra che secondo i bookmakers ha più possibilità di alzare la “coppa dalle grandi orecchie” (quote che oscillano tra 2.65 e 2.85). L’undici di Guardiola insegue il sorprendente Arsenal in campionato, ma alla struttura ampiamente collaudata degli scorsi anni ha aggiunto una bocca di fuoco come Haaland. Il norvegese macina record su record, il suo bottino è impressionate, la sensazione è che possa davvero trascinare il club inglese alla sua prima Champions. Anche il podio sembra definito: alle spalle del City ci sono Bayern Monaco e PSG , le due grandi deluse della scorsa edizione. I francesi, in particolare, hanno visto crollare le quote relative ad un loro trionfo (ora si aggirano su 7-8 volte la puntata iniziale) dopo lo stupendo Mondiale di Messi: l’argentino, già in odore di Pallone d’Oro, potrebbe coronare la stagione portando la Champions all’ombra della Torre Eiffel. Il Bayern, dal suo canto, viene quotato anche a 6.00, prendendosi quindi una prima fila col City in un’ipotetica griglia di partenza in stile Formula 1.

Le italiane

Detto dell’eliminazione della Juventus, retrocessa in Europa League, sono tre le italiane ancora in corsa. Spicca il Napoli, data per quinta-sesta favorita (quote tra 12.00 e 13.00) grazie ad una prima parte di stagione memorabile e contrassegnata anche dalla qualificazione agli ottavi conquistata con ben due turni di anticipo. I partenopei, peraltro, partono favoriti contro l’Eintracht Francoforte negli ottavi di finale e con un buon tabellone potrebbero davvero diventare la mina vagante del torneo. Più indietro le milanesi: le quote dell’Inter oscillano tra il 24.00 e il 35.00, ancora più indietro il Milan che si assesta su quote attorno al 35. Pesa, probabilmente, anche un mese di gennaio fin qui deludente per i campioni d’Italia che, però, si spera possano recuperare diversi infortunati in vista della sfida degli ottavi di finale contro il Tottenham.

Le outsider

Ci sarà spazio per una sorpresa? Il Napoli, per molti, può replicare il cammino del Villarreal che un anno fa si fermò alle porte della finalissima, ma ci sono altre outsider in corsa. Difficile definire tale il Real Madrid campione uscente, le quote (tra 10.00 e 12.00) sono però interessantissime visto che i “blancos” hanno abituato in questi anni a imprese epiche in giro per l’Europa. Occhio al Liverpool di Klopp, dato come quarto favorito, deludente in Premier ma che potrebbe rifiorire in Champions (cinque vittorie di fila nel girone sono un segnale) le inglesi contano anche sulle due londinesi Chelsea e Tottenham che, però, oggi attraversano un momento decisamente complicato (quote di poco inferiori al 20 per entrambe). Attenzione anche al Benfica (quote attorno al 20), grande sorpresa della fase a gironi assieme al Napoli per qualità di gioco espressa e risultati, più indietro le altre tre tedesche (Dortmund, Eintracht e Lipsia) tutte con quote superiori al 50. Per Porto e Club Brugge sarebbe già un gran traguardo arrivare ai quarti di finale.