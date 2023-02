Dani Alves, la prima visita della moglie in carcere e l'emozionante messaggio

Dani Alves sta passando uno dei momenti più difficili della sua vita. Accusato di violenza sessuale nei confronti di una ragazza di 23 anni a Barcellona, il brasiliano è in carcere da ormai due settimane. Su di lui continuano ad emergere sempre più informazioni, come le frasi pronunciate ai suoi compagni di cella e la situazione con i Pumas, che gli hanno chiesto un risarcimento milionario. Chi sembra non avergli voltato le spalle, però, è la moglie che nella giornata di domenica 5 febbraio si è recata alla struttura di Brians per visitare l'ex Juventus.