Zaccheroni, gli aggiornamenti: grave ma in miglioramento, preoccupa la vista

Le condizioni di Alberto Zaccheroni sono stabili ma l'ex tecnico sembrerebbe in fase di recupero: questa la situazione dell'ex allenatore di Milan, Inter e Juve che sabato scorso è stato sottoposto a un intervento chirurgico necessario per drenare l’ematoma cranico, dopo la caduta in casa del giorno prima. Ancora non è stato stabilito se le gravi condizioni di salute siano state causate dalla caduta o se la caduta sia stato l’effetto di un malore precedente. Dopo l'operazione, ciò che preoccupa i medici è la possibilità di alcuni problemi di vista che l'ex tecnico potrebbe avere. Intanto sono tanti i messaggi di solidarietà e di pronta guarigione che arrivano dal mondo del calcio, soprattutto dal Giappone la cui nazionale è stata allenata da Zac dal 2010 al 2014, culminata nella vittoria della Coppa d'Asia nel 2011.