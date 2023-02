Top U20 d'Europa, la classifica: chi sono i cinque della Serie A

Nella nostra Serie A sono tantissimi i gioiellini che si stanno mettendo in mostra. A dare più spazio ai ragazzi è José Mourinho che si affida molto a quelli che lui chiama "bambini". Alla Roma, infatti, la rosa dei calciatori che scendono in campo è composta dal 17,7% da giovani, seguita da Atalanta (16,6%) e Juventus (10,5%). Sono queste le formazioni del nostro massimo campionato che danno più spazio ai propri talenti. Andando nello specifico, però, Transfermarkt ha stilato la classifica dei giovani più "valorosi" nei top campionati europei tenendo in considerazione la partecipazione ai gol, ovvero le reti realizzate e gli assist forniti ai compagni.