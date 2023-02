“Dani Alves, spuntano nuovi dettagli: rischia fino a 12 anni di carcere”

BARCELLONA (Spagna) - La terza sezione del tribunale di Barcellona si pronuncerà oggi in merito al destino di Dani Alves. Il giocatore brasiliano è detenuto in custodia cautelare senza cauzione dal 20 gennaio con l'accusa di stupro ad una ragazza di 23 anni la notte del 30 dicembre presso il nightclub Sutton di Barcellona. La difesa chiede la scarcerazione del giocatore, mentre la Procura della Repubblica e l'accusa privata sperano che non venga rilasciato, il tutto con nuovi dettagli che stanno emergendo complicando la posizione dell'ex Barcellona che rischia una condanna definitiva dai 4 ai 12 anni di reclusione