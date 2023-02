Atsu, il gesto di Kudus: guardate che decisione prende l'arbitro

La tragica scomparsa di Christian Atsu ha scosso l'intero mondo del calcio. Sono numerosissimi i messaggi di condoglianze e di vicinanza per la famiglia del ghanese arrivati da calciatori, club e non solo. L'ultimo ricordo di Atsu è arrivato durante l'impegno in Eredivisie dell' Ajax , che ha vinto 4-0 contro lo Sparta Rotterdam . Mohammed Kudus , dopo il suo gol che ha chiuso la partita, ha dimostrato che le regole, in alcune situazioni, possono anche essere messe da parte.

Atsu, la dedica di Kudus e la scelta dell'arbitro

Per esultare, infatti, il calciatore ghanese ha mostrato una maglia con un messaggio per il connazionale scomparso: "RIP Atsu" per poi alzare lo sguardo e le dita al cielo. Non è la prima volta che succede una cosa del genere, ma solitamente questo tipo di situazione da regolamento viene sanzionata con il cartellino giallo. In questo caso, però, l'arbitro Pon van Boekel ha deciso di non ammonire Kudus, che a fine partita ha spiegato ai microfoni: "L'arbitro mi ha detto che la rimozione della maglia non è consentita ma che capisce perchè questa è una situazione più grande del calcio".