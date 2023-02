Panchina d’Oro, i vincitori: Pioli trionfa in Serie A, Pecchia primo in B

Questa mattina in quel di Coverciano si è tenuta la 31° edizione della Panchina d'oro . I vincitori sono stati premiati ovviamente in relazione alla stagione passata, quindi la 2021/22. Premi in tutti i campionati, dalla A alla B alla C, passando per il calcio femminile. In Serie A alla vigilia vi erano pochi dubbi su chi avrebbe vinto l'ambito premio: pronostico confermato, perché a trionfare è stato Stefano Pioli , che succede dunque ad Antonio Conte.

Gli altri premiati

Per quanto riguarda le altre categorie, Panchina d'argento, ovvero il premio per il migliore allenatore della Serie B, a Fabio Pecchia. Attuale allenatore del Parma, nella passata stagione è stato tra i fautori della promozione nella massima serie con la Cremonese. Primo posto ottenuto con 16 voti, davanti a Marco Baroni del Lecce con 15.

In terza serie, invece, ad ottenere la Panchina d'oro è stato Silvio Baldini, che lo scorso anno subentrò in corsa a Palermo trascinando i rosanero in una incredibile cavalcata vincendo i playoff e arrivando alla promozione in B. Dietro di lui Jvarovic del Sudtirol, a seguire Mignani del Bari. A consegnare il premio il neo Presidente della Lega Pro, Matteo Marani.

Per quanto riguarda il calcio femminile, invece, a trionfare è stato il tecnico della Juventus Women Joe Montemurro.