Infantino e il Carnevale in Germania: il carro allegorico sul Mondiale fa discutere

L'ultima Coppa del Mondo, la prima invernale, ha regalato un grande spettacolo a tutti gli appassionati, soprattutto con l'epica finale tra Argentina e Francia che ha incoronato Messi e compagni dopo 120' mozzafiato e la lotteria dei calci di rigore. Oltre a fare notizia per quanto accaduto in campo, il Mondiale in Qatar è stato oggetto di polemiche soprattutto per la nazione ospitante con critiche provenienti da tutto il mondo verso il trattamento dei lavoratori migranti per la costruzione degli impianti e la posizione sui diritti della comunità LGBTQ+. Nel mirimo è ovviamente finito il presidente della Fifa, Gianni Infantino, accusato di aver preso soldi dalle autorità del Qatar per consentire loro di ospitare il torneo. Dal canto suo, il numero 1 del calcio internazionale aveva dichiarato: “Questa lezione morale unilaterale è solo ipocrisia. Non voglio dare nessuna lezione di vita, ma quello che sta succedendo qui è profondamente, profondamente ingiusto. Per quello che noi europei abbiamo fatto negli ultimi 3.000 anni dovremmo scusarci per i prossimi 3.000 anni prima di iniziare a dare lezioni morali alle persone”.

Mondiali in Qatar, i tifosi stanno con Infantino

A non digerire la scelta sono stati soprattutto i tedeschi, autori anche della ormai celebre foto della nazionale di Flick che durante la manifestazione ha deciso di farsi immortalare con la bocca coperta dalle mani per sostenere le battaglie sui diritti civili, e così a Francoforte è spuntata una statua di Carnevale che torna a rincarare la dose su Infantino e i suoi rapporti con il Qatar. Le reazioni sui social hanno però sorpreso tanti utenti che hanno preso le difese del presidente Fifa. Un fan ha scritto: “È stata la migliore versione della Coppa del Mondo. Sfortunatamente, le loro menti sono gelose del successo degli altri e credono ancora di essere i migliori. Il mondo è cambiato e la preferenza è diventata per chi offre il meglio”. Un altro ha aggiunto: "I tedeschi sono ancora amareggiati, non sono stati in grado di far parte più a lungo della migliore Coppa del Mondo della storia moderna", e ancora: “Il Qatar ha avuto la miglior Coppa di sempre!!! Le persone non hanno avuto alcun diasgio con i visti e hanno viaggiato senza lamentarsi. Spero che l'Europa e le Americhe non possano ospitare la competizione nel prossimo futuro". Tanti i tifosi al fianco di Gianni Infantino, a lungo criticato per la scelta del paese arabo come sede della Coppa del Mondo, intanto il Qatar rilancia e si prepara per fare un'offerta di acquisizione del Manchester United.