Scarpa d'Oro, la classifica incredibile: sapete chi è il primo italiano?

Ogni anno la classifica della Scarpa d'Oro regala grandissime sorprese ed emozioni, grazie alla sua particolare graduatoria che viene definita con una ponderazione in base al coefficiente Uefa. I giocatori si posizionano nella classifica della Scarpa d'Oro con un punteggio calcolato moltiplicando il numero di gol realizzati in gare di campionato per il coefficiente di difficoltà del campionato stesso. Vengono assegnati due punti per ogni gol realizzato nei top 5 campionati europei mentre 1,5 punti per ogni rete realizzata dei calciatori che militano nei campionati dal 6° al 22° posto del ranking Uefa e un solo punto per ogni gol fatto nei campionati dal 23° posto in giù del ranking europeo.