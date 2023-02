Juventus-Friburgo, data e orario degli ottavi di Europa League: il calendario

L’urna di Nyon ha svelato il suo verdetto: agli ottavi di finale di Europa League sarà Juventus-Friburgo per la prima volta nella storia. La squadra tedesca, dove gioca l’azzurro Grifo, si è qualificata come prima del girone G, proprio quello che ha visto il Nantes arrivare al secondo posto. L’andata del doppio confronto si giocherà a Torino alle 21:00 del 9 marzo mentre il ritorno in Germania il 16 marzo alle 18:45.

Il calendario della Juve prima e dopo il Friburgo La Juventus ci arriverà dopo due sfide tutt’altro che facili: martedì il derby contro il Torino mentre domenica 5 marzo la trasferta dell’Olimpico contro la Roma. In mezzo alle due sfide degli ottavi, invece, i bianconeri affronteranno il 12 marzo la Sampdoria allo Stadium. Tre giorni dopo il ritorno in Germania la squadra di Allegri andrà a San Siro a far visita all’Inter di Inzaghi.