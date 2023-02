Juve, Pessotto tra Friburgo, Champions e giovani: "Prima squadra? Altri due in arrivo"

Pessotto e il progetto U23 della Juventus

"La Next Gen? Siamo molto contenti, stiamo raccogliendo finalmente i frutti di un lavoro iniziato dieci anni fa. Oggi in prima squadra ci sono 4 ragazzi (Miretti, Fagioli, Iling e Soulé, ndr) che hanno dimostrato di saper reggere il peso della Juventus anche in un momento complicato. Questo è uno stimolo per i ragazzi in Next Gen e anche per quelli della Primavera. Qualche ragazzo che ha talento c'è, Yildiz dell'Under 19, nell'Under 23 ci sono altri ragazzi che meritano e speriamo si possano mettere in mostra. Hujisen su tutti: intanto c'è da portare a casa la Coppa Italia, sarebbe un risultato storico. Le mie vittorie con la Juve? Sono passati tanti anni, ma quelle emozioni legate alle vittorie non si scordano mai. Quando fai parte della Juventus sai che devi fare di tutto per vincere ogni partita e arrivare in fondo a tutte le competizioni a cui partecipi. La Juventus quest'anno ha l'opportunità di questo percorso in Europa League e deve fare di tutto per arrivare in fondo, ha la semifinale di Coppa Italia e in campionato deve continuare a rosicchiare punti. La mentalità è sempre quella di essere protagonisti. Alla Juventus devi vincere e ogni partita è utile per questo", conclude Pessotto.

