Nantes-Juve, Bonucci: "Stare lontano dalla squadra mi ha fatto male"

NANTES (Francia) - "L'esultanza? Son partito quando è partita la palla, sono arrivato prima che la palla entrasse. Per come sono fatto stare lontano dalla squadra, dai compagni mi ha fatto un po’ star male perché non sono abituato a questo. Ho avuto questo infortunio che mi ha tenuto fuori un bel po’, ora sto riprendendo la condizione ed è importante esserci per arrivare dove vogliamo arrivare". Al termine di Nantes-Juventus, match valido per il ritorno dei play-off di Europa League vinto dai bianconeri 3-0 grazie ad una tripletta di Angel Di Maria è intervenuto ai microfoni di Sky Sport il capitano Leonardo Bonucci.